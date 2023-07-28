Нова атака на Москву: у РФ повідомили про знищення безпілотника і звинуватили в усьому ЗСУ

Український БПЛА, як стверджують у Міноборони країни-агресора, мав атакувати об'єкти в Підмосков'ї, але був оперативно знищений системами ППО.

У ніч на 28 липня мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю РФ атакував "ворожий безпілотник". Про це він написав у себе в Telegram.

За словами російського чиновника, якийсь БПЛА зробив спробу атаки, але був збитий силами ППО ЗС РФ.

"Руйнувань і постраждалих немає", — зазначив Собянін.

Пізніше в Міністерстві оборони РФ підтвердили слова мера Москви. Там заявили, що вранці нібито припинено спробу "київського режиму" здійснити атаку по об'єктах на території Московської області.

"Засобами ППО БПЛА знищено. У результаті припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає", — зазначили в Міноборони країни-агресора.

Щоправда, про які саме об'єкти йдеться, не повідомляють.

Раніше розслідувач "Радіо Свобода" Марк Крутов аналізував, які будівлі атакували дрони в Москві 24 липня і як їх обрали перед масованим ударом.

"З репутаційного погляду, це, звісно, велика шкода, оскільки це буквально 15 хвилин від Кремля, 300 метрів від будівлі Міноборони й того самого знаменитого "Панцира" на даху Міноборони, який встановлений мало не над кабінетом Шойгу", — зазначив розслідувач.

Крім того, військовий експерт Владислав Селезньов 25 липня сказав, що Україна може продавити російську оборону. Він заявив, що деталі наслідків нещодавньої атаки на Москву ми не дізнаємося через російську пропаганду, однак розслідувачі Bellingcat запевняють, що в російській столиці є ушкодження після ударів безпілотників.