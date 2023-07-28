Робіть власне ППО: губернатор Ростовської області попередив підприємства про атаки дронів (відео)

Зі слів очільника регіону Голубєва, російська влада пропонує нафтопереробним компаніям самостійно вживати заходи для захисту від атак безпілотників — тим часом чиновники обіцяють створити для цього "всі умови".

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв розповів, як його регіон готується до атак безпілотників, а також інших "ексцесів", на які він очікує через війну в Україну. Про свої сподівання і плани російський чиновник розповів агенції "РИА Новости".

Зі слів губернатора, області загрожує дві небезпеки: атаки безпілотників невідомого походження та спільний кордон з так званими "незалежними республіками ЛНР та ДНР". Він згадав про деякий "потік", який спостерігався під час гібридного російського вторгнення 2014 року — аналогічні події він очікує й тепер. Втім, чиновник не конкретизував, що ж то за "дуже великий потік" має на увазі — чи но біженців від війни, чи то просування російських військ — ясності немає.

Ростовська область - Google maps

Область докладає "максимум", щоб захистити стратегічні об'єкти на своїй території, наголосив Голубєв. Наприклад, "[влада вживає певні заходи], і потім самі підприємства створюють певні умови". При цьому він старанно перелічив, які об'єкти під загрозою:атомні станції, енергетична інфраструктура, нафтопереробні заводи, місця збереження нафтопродуктів.

Стратегічні об'єкти захищатимуть цілою низкою заходів. Найперше, кожне підприємство має самостійно створити засоби для протидії безпілотникам. Разом з тим, долучені певні сили для безпеки: наприклад, поліція, "козацькі" підрозділи, "дружинники" та прикордонники.

Майже одночасно з заявою Голубєва у Ростовській області пролунали, припускають, два вибухи. Свідки повідомили, що інцидент стався у Таганрозі — посеред міста утворилась вирва діаметром 5 на 5 метрів. Яка причина вибухів — атака безпілотників, чи приліт ракет, чи щось інше — поки що не відомо.

Зазначимо, у травні 2022 року у Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводу у Новошахтинську. Вогонь палав на площі до 100 кв. м. Про причини та наслідки інциденту місцеве МНС та губернатор Голубєв не повідомили.

Між тим на території Ростовської області Google maps показує 7 нафтопереробних заводів. більшість розташовано біля кордону з Луганською областю на відстань 30-50 км.

Крім того, на території області є Ростовська АЕС, розташована біля міста Волгодонська за відстань 370 км від підконтрольній Україні території.

Ростовська АЕС у Волгодонську Фото: Вікіпедія

Також у мережі можна знайти адреси 63 військових частин ЗС РФ у Ростовській області. Загальновідомо, що російські війська активно використовують військові аеродроми "Міллєрово" та "Морозовськ", звідки злітають літаки, щоб бомбити Україну.

На території Ростовської області - п'ять авіабаз ЗС РФ Фото: Слово і діло

Нагадуємо, 26 липня у Крим сталось влучання ракет невідомого походження по казармах ЗС РФ. Внаслідок удару, припускають, Storm Shadow, до лікарні потрапили кілька десятків солдатів з батальйону, який перебував у будівлі, де спалахнула пожежа.

25 липня військовий експерт пояснив, навіщо ЗСУ потрібно завдавати ударів по окупованому Кримському півострову. Одна з причин — важливість знищення російської військової логістики, завдяки якій живиться південне угрупування ЗС РФ.