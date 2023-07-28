Нацгвардійці показали, якими бомбами окупанти закидають цивільних на Запоріжжі (відео)

Російські загарбники скидають КАБ з відстані в кілька десятків кілометрів від українських позицій і коригують їхній політ.

Бійці 15-ої бригади Нацгвардії показали, якими бомбами російські окупанти закидають цивільних та військових в Запорізькій області. Відео опублікував у Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

На відео можна побачити, що захисники тягнуть керовану авіабомбу КАБ. Їх скидають з відстані в кілька десятків кілометрів від українських позицій і коригують їхній політ.

"На щастя, не спрацювала", – йдеться у дописі.

Використання авіабомб КАБ Росією

КАБ – це один з видів авіаційних боєприпасів. Ця авіаційна бомба оснащена системою наведення для підвищення влучності потрапляння в ціль та аеродинамічними поверхнями. Вона вважається високоточною зброєю.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що для скидання керованих авіаційних бомб російським літакам не потрібно входити в зону ураження української ППО. Військові судна підлітають до лінії бойового зіткнення за 40-50 км. Згодом вони запускають ці бомби.

Сама дальність скидання керованих авіаційних бомб залежить від параметрів польоту носія – швидкості та висоти. Відповідно, чим вище й на більшій швидкості здійснює скидання літак, тим далі такі бомби будуть летіти.

Нагадаємо, 27 липня окупанти скинули авіабомбу КАБ-250 на житлові будинки на Харківщині. Як зазначили в ОВА, також зафіксовані влучання ворожих снарядів в інших районах Харківської області. Окупанти обстрілювали регіон з артилерії, мінометів та іншої зброї.