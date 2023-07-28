По 4 міни на квадратний метр: МВС про складнощі контрнаступу на півдні України

За словами міністра МВС Ігоря Клименка, Силам оборони доводиться повільно просуватись крізь мінні поля, бо треба берегти життя бійців та техніку.

Російські окупанти дуже щільно замінували українську територію. Кількість мін доходить до 2-4 мін на квадратний метр. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

З червня українська армія проводить наступальну операцію. Щільність мінування величезна, тому Сили оборони просуваються повільно, щоб зберегти життя бійців.

"Ми розуміємо, що чим більше ворог стоїть на тій чи іншій території, тим більша щільність мінування. Дві-три-чотири міни на одному квадратному метрі — це те, що зараз є на тих територіях, де ми здійснюємо наступальні дії", — заявив Клименко.

Також є необхідність у збережені техніки, щоб подавляти окупантів. Також голова МВС заявив, що розміновування вже відбулося на 130 тисячах квадратних кілометрів на деокупованих територіях. З початку повномасштабного вторгнення сапери та вибухотехніки знешкодили та витягли із землі та води 665 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"Ми розуміємо, з чим маємо справу, з яким щільним мінуванням зіткнулися з часу початку цих бойових дій у червні", — сказав Клименко.

Нагадаємо, 22 липня писали, що Україна стала найзамінованішою країною у світі. Загальна площа мінувань більша за територію Уругваю.

16 липня український танкіст здивувався порадам німецьких інструкторів, які порадили просто обʼїхати мінне поле.