"Мекка для фахівців": в Україні найвищий рівень виробництва БПЛА у світі, — Камишін (відео)

За даними Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, нині вже понад 100 компаній виробляють безпілотники. Окрім того, Україна випереджає інші країни за застосуванням дронів на передовій.

Україна випереджає усі країни світу у виробництві дронів. Про це в ефірі телемарафону 28 липня заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Сьогодні вже понад 40 компаній беруть участь в постачаннях, понад 100 компаній виробляють щось, що літає, їздить по землі та плаває по воді. В цьому плані Україна стане точно Меккою для людей, які хочуть розібратися в специфіці БПЛА", — сказав він.

Посадовець зазначив, що такого рівня виробництва летальних, наземних та плавальних дронів як в Україні, немає в жодній з країн світу. З його слів, застосування безпілотників у війні також є найбільш просунутим. Міністр припустив, що надалі розвиток цієї галузі вплине і на інші сектори життя, зокрема аграрний.

"Сьогодні ми бачимо, що це новий сектор економіки", — підкреслив Камишін.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо про запуск у промислове виробництво розвідувального дрона Sirko. Він є суто українською розробкою, створеною інженерами з Харкова та Львова. Ціна безпілотника становить від $3000 до $9250 в залежності від комплектації.

Представник UA Dynamics Максим Суботін анонсував модифікацію дронів Punisher. Оновлені безпілотники зможуть не тільки уникати впливу засобів радіоелектронної боротьби, але й полювати на них.