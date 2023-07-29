Хоче "знайти рішення": голова АС заявив, що Путін нібито готовий на переговори з Україною, — CNN

За словами глави Африканського союзу Азалі Ассумані, організація готова виступити посередником між Росією та Україною в переговорах щодо припинення війни.

Глава Кремля Володимир Путін нібито готовий до переговорів з Україною. Про це заявив голова Африканського союзу (АС) і президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, пише CNN.

Зазначимо, що російські ЗМІ повідомляли, що ввечері 28 липня Путін розпочав зустріч з африканськими лідерами в Санкт-Петербурзі.

За словами Ассумані, президент РФ нібито готовий вступити в діалог, щоб "знайти рішення" і покласти край війні. Однак тепер, за його словами, Африканський союз має "переконати Україну" піти на переговори.

Ассумані заявив, що країни Африки готові виступити в ролі посередника між воюючими державами.

При цьому, африканський лідер зазначив, що пропозиція Путіна допомогти Африці постачанням продовольства після виходу Росії з чорноморської зернової угоди не зможуть покрити всі потреби країн континенту. За його словами, постачання з РФ "недостатньо".

"Нам потрібно домогтися припинення вогню, тому що війна — це завжди щось непередбачуване, і чим довше вона триває, тим більш непередбачуваною вона стає", — сказав він.

Що таке Африканський союз

Організація, що об'єднує 55 держав Африки. Головою, вищою церемоніальною посадовою особою, є Азалі Ассумані. Голова обирається Асамблеєю Африканського союзу строком на один рік.

Нагадаємо, що 28 липня Кім Чен Ин показав гігантський портрет Путіна під час візиту Шойгу. Керівник КНДР провів для міністра оборони РФ екскурсію у своїй офісній будівлі, стіни якої прикрашають портрети російського президента і його власні.

Також журналісти писали, що позиція ПАР щодо Росії залишається загадкою. Компанія United Manganese of Kalahari (UMK) володіє прибутковими марганцевими рудниками в Південній Африці. Один з її інвесторів — підсанкційний олігарх Віктор Вексельберг, ключовий союзник президента РФ Володимира Путіна.