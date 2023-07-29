ЗС РФ втратили понад дві роти: ЗСУ просуваються і мають успіх на півдні України, — Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" заявив, що ЗСУ знищили 2 танки, 4 ББМ, гармату Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Еленор", гармату 2А36 "Гіацинт-Б", а також автомобілі.

На півдні України Сили оборони змогли звільнити мають деякі успіхи та вибивають ворога із зайнятих позицій. Про це ввечері 28 липня написав командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" в Telegram.

За його словами, українці змогли звільнити Старомайорське на Донеччині, а зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

"Загалом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції та здійснив 666 обстрілів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1510 вогневих завдань", — зазначив Тарнавський.

За його словами, за останні російські окупанти втратили вбитими і пораненими понад дві роти. Також було знищено 19 одиниць техніки ЗС РФ.

"Зокрема, 2 танки, 4 ББМ, гармата Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Еленор", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка", — зазначив Тарнавський.

За його словами, Сили оборони також знищили 8 складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що журналісти писали, що Сили оборони просуваються на Запоріжжі та Донеччині. Журналісти з посиланням на оприлюднене відео з фронту повідомили, що захисників помітили поблизу оборонних рубежів ЗС РФ на півдні. Також у Генштабі ЗСУ підтвердили звільнення населеного пункту у Волноваському районі.

Також Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що в районі Бахмута ЗСУ почали застосовувати контрбатарейну боротьбу. На думку генерал-полковника, необхідно ухвалювати рішення про перекидання частин і підрозділів на напрямки, де можна розвинути успіх.