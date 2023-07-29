Найманці ПВК "Вагнер" у Білорусі готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою, — ЦНС

У Центрі опору зазначили, що в район "Сувалкського коридору" прибули приблизно сотня "вагнерівців" для організацій провокацій із мігрантами.

Найманці ПВК "Вагнер" у Білорусі готують провокації проти Литви та Польщі. Так, спеціально підготовлені бойовики прибули в населений пункт Гродно. Про це повідомили в Центрі національного опору 28 липня.

Повідомляється, що в районі "Сувалкського коридору" приїхали близько 100 найманців, які мають великий досвід у перевезенні контрабанди та транспортування нелегальних мігрантів. Тепер вони почали проводити підготовку до розхитування кордонів Польщі та Литви.

"Для прикриття злочинці отримують форму білоруських прикордонників і під виглядом білоруських службовців будуть супроводжувати біженців у їхніх спробах перетнути кордон", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в ЦНС повідомляли, що найманці шукають людей, готових воювати проти Польщі та Литви. Так, готовність іти на війну — одна з умов контракту.

Крім того, повідомлялося, що в Білорусі побудували укриття для "Іскандерів", здатних запускати ядерні заряди. Зі слів аналітиків Федерації американських учених випливає, що біля Осиповичів тепер занадто багато військових об'єктів: і сховища для "Іскандерів", і склади для ядерних боєзарядів, і табір найманців ПВК "Вагнер", і полігон для пусків ракет.