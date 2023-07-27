ПВК "Вагнер" у Білорусь: найманці шукають людей, готових воювати проти Польщі та Литви, — ЦНС

У Центрі національного опору повідомили, що готовність іти на війну — одна з умов контракту.

Related video

Найманці ПВК "Вагнер", які прибули до Білорусі, щоб навчати місцевих військових, шукають добровольців. Про це заявили в Центрі національного опору з посиланням на місцеве підпілля.

Повідомляється, що однією з умов контракту, який дасть змогу служити в ПВК "Вагнер", є готовність узяти участь у бойових діях у сусідніх із Білоруссю країнах. Серед них є Польща та Литва.

"Як стало відомо Центру національного опору від підпілля серед військовослужбовців з РБ, які проходять навчання під керівництвом інструкторів ПВК "Вагнер", одна з умов контракту — готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що журналісти порахували техніку в таборі ПВК "Вагнер" у Білорусі. За інформацією ЗМІ, найманці Євгена Пригожина під Осиповичами розмістили приблизно 754 об'єкти. Зокрема "буханки", "Газелі", "Урали" та бронетехніку.

Також американські аналітики заявили, що заколот Пригожина показав, що Путін не може згуртувати "еліту РФ". За даними експертів, президент РФ довго не реагував на спроби "вагнерівців" атакувати Москву, що продемонструвало його невпевненість і слабкість.

Крім того, американські журналісти повідомили, що розвідка РФ попереджала Путіна про можливий заколот Пригожина. У російського президента був час, щоб ухвалити рішення про запобігання заколоту власника ПВК "Вагнер", але коли все сталося — у Кремлі не знали, як правильно на це реагувати.