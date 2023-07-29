ЗС РФ вдарили ракетою по Запоріжжю: є жертви та пошкодження, — секретар міськради (фото)

За словами чиновника муніципалітету Анатолія Куртєва, окупанти здійснили ракетний обстріл міста, внаслідок чого двоє людей загинули. Також пошкоджено супермаркет і будівлю освітнього закладу.

Збройні сили Російської Федерації завдали удару із застосуванням ракети по місту Запоріжжя. Про це в суботу, 29 липня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Чиновник повідомив, що ворожий снаряд влучив по відкритій місцевості, внаслідок чого загинули двоє людей — чоловік і жінка. Ще одну жінку було поранено.

У мережі опублікували наслідки ракетного удару по Запоріжжю.

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Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхових житлових будинках, також пошкоджень зазнали супермаркет і будівля освітнього закладу.

"На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби", — додав Куртєв.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. У наслідок ворожої атаки 9 осіб дістали поранення. Було пошкоджено будівлю обласного управління СБУ, а також верхні поверхи багатоповерхівки.

29 липня повідомлялося, що мер Дніпра Борис Філатов запропонував незадоволеним мешканцям постраждалої багатоповерхівки переїхати в Запоріжжя.