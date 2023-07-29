"Успішно": у СтратКомі підтвердили удар по Чонгарському мосту (фото)

Як повідомили в командуванні, удар по логістичному об'єкту, який активно використовують російські окупанти, стався вранці 29 липня.

Українські захисники завдали удару по мосту в окупованому селі Чонгар Херсонської області, який пов'язує материкову територію України з окупованим Кримським півостровом. Про це 29 липня повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

"Сили оборони України успішно завдали удару по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Слава Збройним силам України!" — ідеться в повідомленні СтратКома.

Раніше місцеві Telegram-канали писали про проблеми з автомобільним рухом у районі зазначеної локації. Зокрема, "Кримський вітер" повідомляв про багатокілометровий затор на виїзді через село Чонгар і публікував відповідне фото.

Нагадаємо, що ще вранці російські пропагандисти повідомляли про удар по Чонгарському мосту і скаржилися на те, що ЗСУ серйозно взялися за логістику окупаційної армії. При цьому голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо стверджував, що по мосту нібито випустили 12 ракет Strom Shadow і заявив, що їх перехопила російська ППО.

Нагадаємо також, що 22 червня Збройні сили України завдали удару по Чонгарських автомобільних мостах. Пошкодження призвели до уповільнення логістики окупаційних військ на 50%.