Ракетний удар по навчальному закладу в Сумах: ЗС РФ убили двох людей, багато поранених (відео)

Ворожа ракета вдарила в корпус ПТУ, також пошкоджено два гуртожитки. Сумська область часто піддається обстрілу ЗС РФ — вночі та вранці 30 липня в регіоні пролунало понад 80 вибухів.

Російська армія 29 липня завдала ракетного удару по Сумах, двоє людей загинули і ще 20 дістали поранення. Про це повідомила місцева міськрада.

Ворожа ракета прилетіла по корпусу закладу професійно-технічної освіти, також пошкоджено два гуртожитки. У житлових будинках вибило вікна.

За медичною допомогою звернулося 17 осіб. Троє перебувають на стаціонарному лікуванні. Стан постраждалих — середнього ступеня тяжкості, зазначили чиновники.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Рятувальники ДСНС усю ніч працювали на місці прильоту російської ракети.

За даними Сумської обласної військової адміністрації (ОВА), вночі та вранці 30 липня ЗС РФ 14 разів обстріляли регіон з артилерії, РСЗВ і мінометів. Загалом пролунало 83 вибухи.

"Обстріляно 12 населених пунктів у шести територіальних громадах: Хотінській, Шалигінській, Середино-Будській, Глухівській, Путивльській", — розповіли в ОВА.

Нагадаємо, що ЗСУ нещодавно передали російський танк Т-80, з якого окупанти обстріляли лікарню в Тростянці під час окупації.

Фокус раніше писав, як колишній митрополит Роменської єпархії УПЦ (МП) Сумської області Олексій Масленніков втік у Росію і разом з РПЦ благословляв загарбників.