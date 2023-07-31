"У нас було не так багато сил": журналістам показали морські дрони, які атакували Крим (відео)

Розробка озброєння почалася ще на початку повномасштабної війни, адже потрібно було якось протистояти морській державі. Окупантам знадобиться від 5 до 10 років, щоб навчитися боротися з новими дронами.

Журналістам CNN вдалося побувати на секретній українській військовій базі, де проводять випробування над морськими дронами, що можуть змінити хід війни. Про це йдеться в сюжеті журналістів від 30 липня.

Зі зрозумілих причин точне розташування бази не повідомляється, проте розташована вона на березі озера. Журналісти зазначають, що морський дрон сірого кольору та має гладкий корпус. Його довжина понад п'ять метрів, а завдяки вузькій формі він злегка нагадує каное.

"Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не показували журналістам, дедалі частіше дають змогу українцям атакувати росіян у Чорному морі та на Кримському півострові й вести спостереження за ними", — ідеться в сюжеті.

Пілот із позивним "Акула" привідкрив деякі подробиці озброєння та показав виготовлений на замовлення багатоекранний пульт управління дроном. Він має важелі, джойстики, великий монітор і кнопки з перемикачами. Щоб їх не можна було натиснути випадково, вони супроводжуються наклейками з написом "вибух".

Один із розробників морського дрона зазначив, що робота над озброєнням почалася практично з перших днів війни, і зараз воно вже здатне приносити свої плоди.

"У нас було не так багато сил, щоб протистояти морській державі — Росії. І нам потрібно було розробити щось своє", — ідеться в повідомленні.

Оновлені версії важать до 1000 кілограмів і мають вибухове навантаження до 300 кілограмів.

Деякі джерела, як стверджують журналісти, підтверджують використання морських дронів під час атаки на Кримський міст у липні та в порту Севастополя ще в жовтні минулого року. Росіянам украй складно виявити дрон і тим паче ліквідувати його, адже в апарата швидкість пересування вища, ніж у будь-якого судна окупантів.

"Ці дрони — повністю українське виробництво. Вони спроєктовані, виготовлені та протестовані тут. Це наше власне виробництво корпусів, електроніки та програмного забезпечення. Понад 50% виробництва обладнання відбувається тут (в Україні)", — продовжив розробник.

Росіянам може знадобитися від 5 до 10 років, щоб знайти спосіб ефективно протистояти йому.

Нагадаємо, 29 липня також повідомлялося, що CNN уперше показала морські надводні дрони MAGURA V5. Українські військові розповіли журналістам, що кораблі РФ виявилися безсилі перед безпілотниками через їхню високу мобільність і розміри.

17 липня повідомлялося, що оператори могли керувати морськими дронами за допомогою супутника під час удару по Кримському мосту.