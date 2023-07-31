Пригожин оголосив про припинення вербування та відправив найманців ПВК "Вагнер" у відпустку

За словами "кухаря Путіна", приватна військова компанія за необхідності зможе створити нову додаткову "групу", але зараз дефіциту в особовому складі немає.

Євген Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" призупинила набір найманців і відправила більшу частину бійців у відпустку. Заяву було опубліковано в пропагандистському Telegram-каналі Grey Zone.

"Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір. Велика частина наших бійців перебуває у відпустці, оскільки перед цим був тривалий період дуже напруженої роботи", — сказав Пригожин.

За словами Пригожина, час відкриття центрів із вербування найманців у російських регіонах "поки не визначено". Водночас він запевнив, що "Вагнер" продовжує працювати в Африці та в "підготовчих центрах" у Білорусі.

Також він зазначив, що ні він, ні рада командирів угруповання не ставили жодних обмежень щодо переходу найманців ПВК в інші силові структури Росії, але більшість із них вирішили залишитися з "Вагнером". Щодо цього він висловив жаль, що мало хто погодився перейти з ПВК і підкреслив, що, якщо знадобиться, то він зможе створювати нову додаткову "групу".

Зазначимо, що 27 липня на саміті "Росія-Африка" в Санкт-Петербурзі з'явився раніше "вигнаний" у Білорусь Євген Пригожин, щоб продемонструвати африканським лідерам свої наміри залишатися значущим учасником на африканському континенті.

Також повідомлялося, що розвідка США знала про плани глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот у Росії, але приховувала розвіддані від своїх союзників.

Ми також писали про те, що США вели переговори з Москвою під час військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Зокрема йшлося про збереження життів дипломатів зі США, як того вимагають міжнародні норми.