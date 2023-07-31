Обстріл Зміїного: Гуменюк пояснила, навіщо ЗС РФ атакують острів у Чорному морі (карта)

Росія надсилає "меседж" кораблям, які намагаються рухатись у напрямку портів України, про те, що вона нібито контролює акваторію Чорного моря і здатна вдарити по "воєнним цілям".

Начальниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк пояснила, навіщо РФ б'є по острову Зміїному втретє протягом липня. Про деталі ситуації пресофіцерка розповіла в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Зі слів речниці ОК "Південь", російська влада обстрілює Зміїний, щоб показати свій вплив в акваторії Чорного моря. Зокрема, поруч з островом проходять морські судна, які долучені до транспортування українського збіжжя. Удари нагадують про заяву влади РФ, що будь-які кораблі, які ітимуть у бік українських портів, будуть вважатись воєнними цілями.

Саме біля Зміїного кораблі змінюють орієнтацію і починають рух у напрямку портів України. І тому для росіян важливо надіслати "меседжі" про свою силу: "Бомбардування навколо острова якраз можуть бути спрямовані на демонстрацію власної присутності, сили і контролю ситуації", — сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" також розповіла інші деталі ситуації на південному напрямку фронту. Зокрема, повідомила, що спостерігається активність російської тактичної авіації. Поки що ворожі літаки ведуть повітряну розвідку, наголосила пресофіцерка. Але це означає, що готують нові удари по території України.

Про загрозу також свідчать російські носії крилатих ракет "Калібр". Наразі ці кораблі поки що повернулись до місць дислокації. Але протягом години вони можуть вийти з портів і дістатись до точки пуску. Отже, резюмувала Гуменюк, "загроза ракетних ударів залишається високою".

Зазначимо, армія РФ обстріляла острів Зміїний в ніч на 30 липня, повідомили в ОК "Південь". Для обстрілу вороги використали дві авіабомби поки що невстановленого типу.

На порталі marinetraffic видно, що біля острова Зміїний продовжується рух цивільних суден. Зокрема, за 40 км на південний захід кораблі заходять у порт Сулина, а за 170 км — у порт Констанца.

Ситуація біля острова Зміїний

Нагадуємо, президент Росії Володимир Путін вирішив не продовжувати зернову угоду 18 липня 2023 року. Після цього почались масовані обстріли українських портів Одеси, Миколаєва, Чорноморська, Рені.

Під час саміту Росія-Африка очільник Кремля заявив, що РФ здатна самостійно нагодувати бідні країни Африки. Водночас деяким з цих країн пообіцяв надати збіжжя безплатно.

Ба більше, під час одного зі своїх виступів Путін пояснив, за яких умов може продовжити зернову угоду. З його слів, ці умови перелічені у Меморандумі, підписному з ООН: ідеться про добрива, зерно, банки та скасування деяких санкцій.