Визволені з полону командири "Азова" повернуться на війну, — Нацгвардія

Командувач НГУ Олександр Півненко не отримував розпорядження про заборону командирам "Азову" брати участь у бойових діях, тому офіцери незабаром повернуться на передову.

Командири полку спецпризначення Нацгвардії "Азов", яких повернули до України з Туреччини, братимуть участь у бойових діях. Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко в інтерв'ю "Українській правді".

"Вони (командири "Азову", — ред.) готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші", — сказав Олександр Півненко.

Журналістка запитала про участь Дениса Прокопенка з позивним "Редіс" та інших керівників у війні, зокрема вона й згадала про "вето на їхню участь у бойових діях". Проте Півненко відповів, що для нього заборони немає.

"Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті — ні, немає. Тим паче, я не розподіляю, хто воює", — пояснив він.

Він зазначив, що Нацгвардія знаходиться в Силах оборони, ще є Верховний головнокомандувач, головнокомандувач, люди з оперативно-стратегічного випробовування, які відправляють бойові розпорядження, а Півненко їх виконує.

Командувач Нацгвардії додав, що Денис Прокопенко може розпочати брати участь у бойових діях протягом місяця. Зокрема, це залежатиме від обстановки, що склалася на фронті.

Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко вперше після повернення з Туреччини зустрівся з особовим складом і поділився планами на майбутнє.

8 липня з Туреччини в Україну повернулися командири захисників Маріуполя — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Вони повинні були до кінця війни перебувати в Туреччині, проте повернулися до України.