В батальйоні залишилось 200 з 500 бійців: ЗС РФ зазнають великих втрат, – The Economist

Якщо українські війська зможуть прорватись на одному з напрямків, то РФ буде складно знайти резерви через високі втрати.

Українські війська винищують російські сили, які стоять на чисельних оборонних укріплень під час контрнаступу. Про це повідомляє газета The Economist.

Прорвати добре підготовлені оборонні рубежі ЗС РФ — це завдання, яке вимагає найвищих оперативних здібностей. За словами військового аналітика Майкла Кофмана, технології прориву та техніка для цього не розвинулися за 30 років.

Проте з іншого боку, російські війська зазнають великих втрат. За словами джерела видання, підрозділи РФ стають чисельно меншими.

"Роти, які раніше складалися зі 150 осіб, тепер лише 20-30, а батальйони чисельністю 500-600 тепер становлять 200 або 250", — заявило джерело.

Якщо українські війська зможуть розвинути прориви, то окупантам буде важко знайти підкріплення. Наразі Україна намагається знайти слабке місце на 1000-кілометровому фронті. Те саме намагається зробити РФ.

Попри невеликі успіхи моральний стан українців тримається, бо військові розуміють, яка важка й довга робота на них чекає. Це також підтверджують західні офіційні особи.

Нагадаємо, командувач Нацгвардії Півненко заявив, що українська армія зробить прорив там, де того не очікує ворог.

30 липня в Генштабі заявили, що росіяни не встигають вивозити тіла окупантів з моргів Луганщини через високі втрати.