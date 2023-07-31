"Армія дронів" за тиждень знищила 87 одиниць техніки ЗС РФ, — Федоров (інфографіка)

За період з 24 по 31 липня українські БПЛА ліквідували 26 бойових броньованих машин, 15 танків та 71 загарбника.

За минулий тиждень українська "армія дронів" знищила 87 одиниць техніки російських окупантів, а також 33 опорних пунктів росіян. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"На будь-яку цифру в нас є відеопідтвердження. Кожен ранок починаю з перегляду відео з ураженням техніки орків нашими "пташками". Це мотивує рухатися вперед з неймовірною швидкістю", — зазначив Федоров.

Міністр подякував усім хто докладає зусиль для знищення ворогів.

"Працюємо, щоб Армія дронів зростала, а військові зберігали власні життя, продовжували знищувати окупантів та виходили на кордони 1991 року", — наголосив він.

Загалом за допомогою "армії дронів" було знищено:

танків — 15;

бойові броньовані машини — 26;

САУ — 6;

гармати — 6;

засоби ППО — 1;

спеціальний транспорт — 25;

радіотехнічне обладнання — 3;

опорний пункт — 33;

склади з бкм та паливом — 5;

особовий склад — 71;

мінометні розрахунки — 5.

Фото: Telegram/Федоров

До слова, 31 липня, бійці 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка ліквідували ворожу техніку, застосувавши ударний дрон.

Нагадаємо, 31 липня видання Forbes повідомило, що українська армія почала використовувати безпілотні БМП. Україна, за інформацією журналістів, нібито розпочала другу фазу контрнаступу.