"У зв'язку з фінансуванням ЗСУ": московський суд арештував активи олігарха Ахметова, — росЗМІ

У РФ ухвалили рішення про арешт майна кількох компаній, якими володіє Рінат Ахметов. Як стало відомо журналістам, це сталося через його підтримку українського війська.

Російський суд заарештував російські активи українського олігарха Ріната Ахметова. Під арешт потрапило майно компаній "Метинвест Евразия", "Метинвест Б. В." та "Белгородметаллоснаб". Про це 31 липня повідомили у ТАРС.

За даними агенції, рішення Басманного суду Москви про арешт активів Ахметова пов’язане зі справою про "фінансування Збройних сил України".

"Суд ухвалив накласти арешт на майно ТОВ "Метинвест Евразия", приватної компанії з обмеженою відповідальністю "Метинвест Б. В.", ТОВ "Белгородметаллоснаб", — йдеться в постанові суду.

З держреєстру журналісти з’ясували, що "Белгородметаллоснаб" зареєстрована у Бєлгороді та входить у "Метинвест Евразия", зареєстровану в Москві. Засновником останньої компанії є "Метинвест Б. В.", яка входить до групи компаній SCM Holdings Limited. Усіма акціями групи володіє Ахметов.

Нагадаємо, 1 лютого представник окупаційної влади Криму заявляв про "націоналізацію" пансіонату "Гірник", власником якого також є Рінат Ахметов. Також загарбники анонсували вилучення активів Нестора Шуфрича, Ігоря Коломойського та Арсенія Яценюка.

У квітні стало відомо, що Рінат Ахметов подав позов проти Росії з вимогою відшкодувати збитки за 2014-2017 роки. Підприємець заявив, що Україна буде відновлена, а "Донбас Арена" ще стане місцем щасливих зустрічей та яскравих емоцій.