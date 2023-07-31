Артилеристи ЗСУ знищили російську систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" — Генштаб

Артилеристи та ракетні підрозділи також уразили 4 райони зосередження особового складу російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії, 31 липня, знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек". Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Окрім цього українські військові також уразили 2 зенітно-ракетних комплекси армії РФ, артилерійський засіб на вогневій позиції та 4 райони зосередження особового складу ворога.

За даними Генштабу, авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Повідомляється, що протягом доби ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — додали у Генштабі.

Також, відомо, що вздовж усієї лінії фронту відбулося близько 30 бойових зіткнень із російською окупаційною армією.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області.

Мапа DeepState

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди.

Мапа DeepState

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського.

Мапа DeepState

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Чим небезпечна ТОС-1А "Солнцепек"?

Ця система залпового вогню веде вогонь термобаричними боєприпасами, один залп містить 24 снаряди та здатен накрити площу 200х200 метрів.

Також на системі залпового вогню встановлена нова система управління вогнем, а транспортно-заряджаюча машина виконана на базі Т-72;

"Солнцепек" призначений для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель та споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

Знищення відбувається шляхом впливу на ціль високої температури, уламків, ударної хвилі та надлишкового тиску, що створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів.

ТОС-1А "Солнцепек"

До слова, 5 квітня 2022 року, українські військові на Ізюмському напрямку застосували російську важку вогнеметну систему "Солнцепек" по військах агресора.

Нагадаємо, що 27 липня, на Сіверському напрямку ЗСУ зупинили спробу атаки та знищили танки Т-90М "Прорыв". Лиманські ліси й українські захисники виявилися неабиякою перешкодою для трьох новітніх танків Т-90М "Прорыв", які вважаються найкращими у військах РФ. Під час штурму піхотними підрозділами росіяни відправили три новітні танки, але вони були ліквідовані.

Також, 27 липня, дрон-камікадзе ЗСУ відірвав башту танку з РФ. Внаслідок удару машина згоріла разом з екіпажем. Росіяни вели на сільській дорозі під Вугледаром танк із накидкою захисного кольору, який, імовірно, прикривав надбудову над вежею для захисту від безпілотників. Українські бійці вирішили застосувати ударний безпілотник. Дрон ледве не втратив зв'язок, але зміг уразити корму танка і підірвати боєкомплект.

До слова, 26 липня, бригада "Маґура" отримала координати від бійців командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша та знищила танк. Російська важка бронетехніка рухалася поряд із лісосмугою, але згодом відбувається влучання. Ворожа техніка спалахнула внаслідок детонації боєкомплекту.