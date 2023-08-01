"Треба дивитись раціонально та логічно": експерт розповів, коли закінчиться війна

Деокупація Криму, на думку Олександра Коваленка, відбудеться раніше, ніж звільнення Донецької та Луганської областей.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко переконаний, що російсько-українська війна не закінчиться цього року, проте сценарії її завершення вже зараз є зрозумілими. Про це він повідомив у коментарі для ТСН.

"Я вважаю, що у 2024 році війна ще буде продовжуватися. Тому треба, щоб морально, психологічно люди були до цього готові. На це треба дивитися як воно є: раціонально та логічно", — каже Олександр Коваленко.

Він переконаний, що війна завершиться деокупацією українських територій. Зокрема, спочатку відбудеться звільнення Запорізької області та лівобережної Херсонщини, потім — деокупація Криму. Експерт не знає, скільки часу піде на це, проте вважає, що найскладнішим етапом стане деокупація Донецької та Луганської областей.

"І мені здається, що саме звільнення Криму відбудеться набагато раніше, ніж буде звільнено Донецьку та Луганську області", — заявив Коваленко.

З його слів, складність звільнення Донецької та Луганської областей полягає у спільному кордоні з Росією, адже це створює постійну логістику. ЗСУ можуть її обрізати, проте також існує проблема з лінією оборони, яка вибудовувалася ворогом з 2014 року.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що ЗСУ звільнили село Старомайорське в Донецькій області. Речник Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень 30 липня назвав операцію зі звільнення села Старомайорське унікальною через те, що вона проходила в умовах тотального мінування. Зокрема, ворог під час вибудови лінії оборони залишив багато пасток, які довелося обходити ЗСУ.