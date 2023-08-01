РФ втратила в рази більше техніки, ніж Україна – оновлені дані Oryx (список)

Українська армія продовжує знищувати російські танки — 17 одиниць, артилерію — 7 одиниць та різноманітні протиповітряні установки. Попри наступ ЗСУ, більших втрат зазнають окупанти.

Російські війська втратили 56 одиниць техніки, тоді як ЗСУ — 26. Про це повідомляє Якуб Яновський з проєкту Oryx, який веде підрахунок втрат на основі відкритих джерел.

Аналітик оновив дані втрат в період з 29 по 31 липня. В список входять всі зразки озброєння, які були зафіксовані на фото чи відео, тому в ньому може бути старі втрати. Список не означає, що все було знищено саме у вказаний вище період.

Українські Сили оборони продовжують систематично винищувати російську артилерію, до списку додалось 7 знищених "Гіацинтів", "Гвоздик" та "Тюльпанів". Також ефективно знищується протиповітряна оборона російських військ: 2 ЗРК "Стрела-10", заряджаюча машина 9А316 та радіолокаційна станція 9С36 для ЗРК "Бук-М2" й пускова "Тор-М2".

Втрати російських військ Втрати російських військ

Окрім цього ворог втратив велику кількість БМП, МТ-ЛБ та БМД. Усього у список додалось 18 таких машин, частина з яких була не знищена, а пошкоджена й покинута. Також втратили кількість танків:

5 — Т-72Б, один з яких став трофеєм для ЗСУ,

3 — Т-72Б3 зразка 2016 року,

4 — Т-80БВ,

1 — Т-80БВМ

1 — Т-90М

3 — танки, які не вдалося ідентифікувати.

На додачу до цього російські війська втратили командні машини для керування вогнем артилерії, заряджаючі машини до РЗСВ "Ураган", декілька транспортних КамАЗів та УАЗів.

Аналітик Річард Верекер опублікував статистику втрат російської артилерії. Останні місяці окупанти найбільше втрачають артилерію калібру 203 та 240 мм, 152-мм калібру та 122-мм калібру. Найменше втрат приходиться на 100 та 82-мм калібри.

Втрати російської армії по калібрах артилерії. "Гіацинт" винесено окремо, бо він використовує окремий тип боєприпасів

Разом з тим українські військові втратили 26 одиниць озброєння, проте не все було знищено. Певна частина була пошкоджена, що означає, що вона може бути відновлена та повернута у стрій. Російські війська знищили 3 українських танки Т-72 різних модифікацій, один Leopard 2A4 зазнав ушкоджень. Українські війська перебувають у наступі, тому значна кількість транспорту була знищена або пошкоджено: 9 одиниць БМП та БРМ радянських зразків, 2 Хамви, 1 БТР-4, 1 БМП Bradley, 1 БТР Sisu XA-185, а також броньовики MaxxPro, Dingo, Kirpi.

Втрати ЗСУ

Нагадаємо, 30 липня артилерія знищила російську установку ЗРК "Бук".

31 липня в Генштабі заявили, що українські артилеристи знищили російську систему ТОС-1А "Солнцпек".