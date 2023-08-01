Бійці 67-ї бригади ЗСУ показали бойову роботу МТ-ЛБ з гарматою Д-44 (відео)

Гармата 1946 року має калібр 85-мм та дальність пострілу до 15,8 км. Її швидкострільність складає 20 пострілів за хвилину.

Українські військові встановили на тягач МТ-ЛБ гармату Д-44. Відео бойової роботи імпровізованої артилерії опублікував боєць в TikTok.

В українській армії продовжують експериментувати з встановлення на радянський тягач МТ-ЛБ різних гармат. У 67-й окремій механізованій бригаді на машину встановили 85-мм гармату Д-44. В опублікованому відео показано, як тягач спочатку їде на бойову позицію, а потім бʼє по окупантах. Для того, щоб з гармати можна було ефективно вести стрільбу, в її даху зробили отвори, щоб гільзи вільно падали на землю.

Д-44 — це радянська артилерійська гармата, яка була створена ще у 1946 році. За час виробництва в СРСР було вироблено понад 10 000 одиниць. Максимальна дальність стрільби гармати складає 15,8 км зі швидкострільністю 20 снарядів на хвилину. В українській армії використовується разом з різними видами боєприпасів. Зокрема влітку минулого року були помічені польські боєприпаси UO-365-KW.

Нагадаємо, 24 липня ЗМІ писали, що в Україні почали виготовляти нові БМП на базі МТ-ЛБ з бойовими модулями БТР-4.

14 липня ЗМІ повідомляли, що у РФ встановили на МТ-ЛБ протитанкову гармату "Рапіра" калібром 100-мм.