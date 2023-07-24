В Україні виготовляють нові БМП на базі МТ-ЛБ: що відомо (фото)

Тягач отримав додаткове бронювання, а також бойовий модуль від БТР-4 "Парус". Він має 30-мм автоматичну дистанційно керовану гармату.

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Україна виготовляє БМП з бойовим модулем БМ-7 "Парус" на базі МТ-ЛБ. Про це повідомляє OSINT-аналітик Cloooud у Твіттері, який допомагає Oryx підраховувати втрати сторін на війні.

На опублікованому відео зафіксований тягач МТ-ЛБ з бойовим модулем БМ-7 "Парус" з автоматичною гарматою 30-мм. Зазначається, що в Україні вже є щонайменше 2 модернізованих БМП. БМ-7 — це бойовий модуль, який встановлювали на БТР-4М.

МТ-ЛБ — це не нова розробка. У 1960-х роках Харківський тракторний завод розробив тягач для перевезення піхоти та майна. Наразі невідомо, звідки взяли бойовий модуль "Парус". Як пишуть на "Мілітарному", після початку повномасштабної війни частину виробничих ланцюгів було втрачено, а деякі підприємства — знищені. Тому є ймовірність, що їх взяли зі складських запасів, які призначалась для виробництва БТР-4М. Його також не виконали через початок великої війни.

МТ-ЛБ отримала бойовий модуль БТР-4

При цьому на бойовому модулі відсутні пускові "Стугна-П", що може свідчити про виготовлення модулів у спрощеній версії. "Парус" також мав на озброєнні 30-мм автоматичну гармату 3ТМ-1, кулеметом ПКТ та автоматичним гранатометом КБА-117. Керування ним виведено на пульт керування всередині.

Також стало відомо, що модернізована МТ-ЛБ отримала комплект додаткового бронювання. Воно має покращити недостатній рівень захисту борту машини, яка складає усього 7-мм. Цього вистачало від захисту тільки легкого стрілецького озброєння.

Нагадаємо, 19 червня ЗМІ писали про ще одну версію модернізованих МТ-ЛБ з кулеметом КПВТ.

22 липня ЗМІ писали про БМП M2 Bradley з динамічним захистом BRAT.