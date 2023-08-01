"Не можна проводити паралелі": обстріли України й атаки по Москві не мають подібностей, — експерт

За словами Бруно Тертре, удари по російській території легітимні, адже страждають виключно військові цілі. Тим часом від запусків ракет ЗС РФ гинуть люди.

Не можна порівнювати російські обстріли мирних міст України й атаки БПЛА по місту Москва та інших російських регіонах. Про це заявив заступник директора французького незалежного аналітичного центру "Фонд стратегічних досліджень (FRS) Бруно Тертре в інтерв'ю телеканалу LCI 31 липня.

За його словами, удари по Москві можна вважати легітимними з огляду на дії РФ в Україні, адже атакують виключно військові об'єкти. Мирні громадяни від цього ніяк не страждають.

"Війна вже давно ведеться на території Росії. При цьому слід пам'ятати, що це (удари по території Росії — ред.) цілком легітимно з погляду законів війни, оскільки об'єктами обстрілу є лише військові об'єкти, а будівля, що була об'єктом обстрілу в Москві, по суті, міністерство пропаганди", — ідеться в повідомленні.

Окремо експерт ще раз додав, що внаслідок вибухів в одному з бізнес-центрів російської столиці ніхто не постраждав, на відміну від регулярних обстрілів міст України російськими окупантами.

"Тому не можна проводити паралелі, як це роблять деякі люди, між російськими бомбардуваннями українських міст і тим, що сталося", — підсумував Бруно Тертре.

Нагадаємо, 1 серпня представниця МЗС РФ Марія Захарова порівняла атаки БПЛА по Москві з терактами в США 11 вересня 2001 року. Вона звинуватила в усьому Україну і вважає, що Київ користується методами терористів.

Також 1 серпня з'явилися новини про атаку БПЛА на "Москву-Сіті". Вона стала вже другою за останні 3 дні і вибухи пролунали в тому самому місці.