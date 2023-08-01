"Розумні" бомби і ракети НАТО: Туреччина модернізувала штурмовик Су-25 для Азербайджану
Крім інтеграції західного озброєння, модернізований літак має велику дальність польоту, нову систему спостереження, а також шифроване програмне забезпечення ANS/KKS.
Турецька компанія Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) провела модернізацію штурмовика Су-25 для Збройних сил Азербайджану із застосуванням новітніх технологій. Після завершення робіт з модернізації були виконані випробувальні польоти літака Су-25ML із застосуванням озброєння. Про це повідомляє агентство "Анадолу".
У публікації сказано, що Мініоборони Азербайджану і компанія TAI уклали контракт на модернізацію азербайджанських літаків Су-25. Роботи почалися близько року тому, в результаті чого азербайджанська сторона отримала варіант Су-25 ML.
Що було покращено
Повідомляється, що з новою версією літака були інтегровані керовані авіабомби і ракети виробництва турецького виробництва Teber і комплекти наведення крилатих ракет (KGK). Також літак оснащений комплектом лазерного наведення (LGK).
Крім того, модернізація охоплює такі ключові вдосконалення, як збільшення дальності польоту за рахунок крила, що відкривається, впровадження нових всепогодних систем спостереження в денний час доби, а також інтеграцію шифрованого програмного забезпечення ANS/KKS.
Максимальна дальність турецької ракети KGK, встановленої на Су-25 ML, становить 110 км під час запуску з великої висоти і понад 37 км — з меншої. При цьому завдяки KGK бомби МК-82 і МК-83 отримують можливість точного ураження в будь-яких погодних умовах. Це дозволяє літакам безпечно виконувати свої завдання, не наближаючись до небезпечних зон.
Крім цих поліпшень Су-25 ML отримав:
- сумісність із винищувачами F-16C Block 40 і F 4E/2020;
- обираний кут удару;
- можливість відстежувати шляхові точки;
- сумісність із MIL STD 1760.
Нагадаємо, у Росії проводять модернізацію навчально-бойового літака Як-130 для виконання штурмовіх операцій. Літак може отримати нову силову установку СМ-100, РЛС і прицільний комплекс з оптико-електронною системою.