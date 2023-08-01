118-та бригаду ТрО волонтери озброїли 120-мм мінометами (фото)

В межах проєкту "Довгі руки ТрО" кожна бригада отримує по 6 мінометів, дрони, рації та інше обладнання для функціонування батареї.

Фонд "Повернись живим" у межах проєкту "Довгі руки ТрО" придбав для 118 бригади територіальної оборони 120-мм міномети та обладнання для них. Про це повідомляє пресслужба військових.

Волонтери придбали та передали військовим повноцінну мінометну батарею. Як зазначили у бригаді, озброєння дозволить знищувати окупантів з більшої відстані.

"Незабаром російські солдати відчують на собі усю лють Черкаської тероборони", — написали у бригаді.

Mavic 3 для ТрО

У склад мінометної батареї входить:

6 мінометів калібру 120-мм;

3 пікапи;

14 радіостанцій Motorola;

9 монокулярів нічного бачення третього покоління;

3 квадрокоптери;

3 термінали Starlink;

8 спеціальних планшетів;

3 джерела безперебійного живлення;

3 інвертори;

3 біноклі.

Для реалізації проєкту було зібрано 333 млн гривень для того, щоб оснастити кожну бригаду ТрО мінометними батареями. Загалом буде передано 186 мінометів. Першу партію мінометів виготовили ще у квітні, а сам збір завершили в березні. Перші три бригади вже отримали свої батареї. Вартість одного комплекту — 10 млн гривень.

Нагадаємо, 28 липня в ЗСУ вперше показали застосування 60-мм міномета Commando, які виробляє одна з країн НАТО.

1 серпня комбат 100-ї бригади тероборони розповів про наступ російських військ на Лиманському напрямку.