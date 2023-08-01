Аеророзвідка тероборони допомогла артилерії ЗСУ знищити склад боєкомплекту (відео)

Тероборона зуміла зафіксувати схованку боєприпасів та згодом відправила координати українським артилеристам, які й ліквідували об'єкт.

Розрахунки 66 бригади ліквідували склад боєкомплекту російських військ, який був захований у лісосмузі на Лиманському напрямку. Подробиці повідомили у пресслужбі у Facebook підрозділу.

Загарбники вирішили заховати боєприпаси у лісосмузі, де їх важко вгледіти, оскільки навколо їхньої позиції суцільні поля. Все аеророзвідка 88-го батальйону тероборони зуміла зафіксувати схованку. Згодом координати отримали українські артилеристи та ліквідувати об'єкт.

"Наші хлопці вміють "запалювати"", – йдеться у дописі.

Знищення складів БК Росії

Українські військові 1 серпня, як повідомили у соцмережах, підірвали склад із боєкомплектом ЗС РФ на Херсонщині. Ліквідація об'єкта відбулася у селі Рибальче.

В окупованому Криму внаслідок диверсії російські морпіхи залишилися без складу БК. Після вибуху на місце пригоди в Козачій бухті вирушили кілька карет швидкої допомоги, а місцеві жителі чули, як детонували боєприпаси. Подія відбулася 29 липня.

"Чорні запорожці" скинули гранату на склад боєприпасів поблизу Вугледара. Бійці аерорзвідки ЗСУ застосували дрон та скинули гранату на вантажівку. Займання згодом спровокувало значну детонацію боєприпасів.

Нагадаємо, 1 серпня РСЗВ HIMARS вдарили по російських військах на острові Джарилгач у Чорному морі. За даними Центру Національного Спротиву, російські окупанти намагалися сховатися від ударів РСЗВ у заростях і тренувальних окопах на окупованому острові. Ця заповідна зона розташована за 70 км від Херсона.