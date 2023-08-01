Вибухи та робота ППО: в Криму прилетіло в районі Севастопольської ТЕЦ, — соцмережі (відео)

Очевидці бачили чотири повітряні цілі над Євпаторією. У Севастополі та Бахчисараї прогриміли вибухи, після чого в районі ТЕЦ почав здійматись дим. Окупаційна влада заявила про пожежу через збитий БПЛА.

У тимчасово окупованому Криму 1 серпня пролунали вибухи та здіймається дим. Про це відомо з публікацій у місцевому телеграм-каналі "Крымский ветер".

Автори контенту передали, що над містом Євпаторія пролетіли чотири повітряні цілі. Незабаром у центральній частині захопленого Севастополя прогримів вибух.

За словами місцевих, "це була не ракета у небі, а десь на землі". У соцмережах опублікували фото, на якому можна побачити дим, та повідомили, що вибух також почули в місті Бахчисарай.

За даними авторів контенту, дим видно з центру Севастополя. У пості йдеться, що могло "прилетіти" в частині міста, відомій під назвою Сахарна Головка.

У соцмережах припустили, що дим здіймається в районі Севастопольської ТЕЦ.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

У іншому телеграм-каналі повідомили, що на тимчасово окупованому півострові нібито працювала російська ППО.

"Мабуть, збили щось поблизу землі, зараз загорянь ніяких немає. Залишок диму в небі тільки", — йдеться у публікації.

Вибухи в Криму: реакція російських окупантів

Представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв написав у соцмережах, що в районі гори Кара-Коба сили ППО збили безпілотник.

"На землі стався підрив, спалахнула трава та чагарники. Пожежні розрахунки вже на місці, розпочали гасіння спалаху", — зазначив він.

Гора Кара-Коба на мапі Фото: Скріншот

Нагадаємо, 31 липня лунали вибухи в тимчасово окупованому Сімферополі. У соцмережах повідомляли, що ворожа ППО збивала БПЛА над містом. В окупаційній владі заперечили інформацію про вибухи, назвавши її "українським вкидом".

Раніше, 26 липня, у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про роботу ППО та авіації ЗС РФ.