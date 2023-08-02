У США затримали початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16: у чому проблема

Поки невідомо, які країни передадуть винищувачі F-16 для програми підготовки українських пілотів. Тоді як передача літаків Україні потребує окремого дозволу Сполучених штатів Америки.

У США затримали початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 через те, що Європа не надала остаточну навчальну програму. Про це повідомили в CNN.

Агентство посилається на слова офіційних осіб, знайомих з цим питанням, та зазначає, що США все ще чекає, поки європейські чиновники нададуть остаточний план підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Ба більше, програма не може розпочатися без попереднього схвалення передачі США спеціального обладнання та матеріалів для F-16, зокрема тренажерів та навчальних посібників.

Також поки незрозуміло, які країни передадуть винищувачі для програми підготовки. Передача літаків Україні потребує окремого дозволу США. Зі слів представника оборони США, у Білому домі ще думають, чи надсилати американських пілотів для допомоги у підготовці українців, проте жодних рішень не буде прийнято без затвердженого плану.

Зазначимо, програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16 повинні підтримати 11 країн НАТО, також необхідне офіційне схвалення США, оскільки F-16 є американською технологією. Курс буде проведений у Данії та Румунії за участі Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції та Великобританії.

26 липня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 відбудеться у Данії та Румунії. Нині британці навчають пілотів англійської, а в Румунії та Данії проводитимуть практичні тренування.

31 липня Фокус писав про те, що, Україна може отримати перші винищувачі F-16 в кінці цього або на початку наступного року.