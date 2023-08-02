США можуть виділити допомогу Тайваню з бюджету для України, – FT

Китай все агресивніше діє стосовно Тайбею, тому США хочуть постачати зброю у межах президентських повноважень.

Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати придбання зброї для Тайваню в межах бюджетного запиту для України. Про це повідомляє Financial Times.

На фоні загрози Китаю, Білий дім хоче отримати право постачати озброєння на Тайвань шляхом виділених коштів на допомогу Україні. Нині на острів значно затримуються постачання озброєнь, а агресивні дії Китаю стають все більшими. Тому Конгрес має ухвалити рішення, чи отримає Тайвань зброю через систему "іноземного військового фінансування".

Очікується, що адміністравно-бюджетне управління включить фінансування для Тайваню вже в цьому місяці. Окрім цього Тайвань вперше отримає американську зброю напрямку зі складів США на 345 млн доларів в межах президентських повноважень. По тій самій схемі постачають зброю Україні.

Варто зазначити, що у статті не написано про те, чи це зменшить обʼєми допомоги Україні, чи мова йде лише про таку саму схему постачання озброєнь, як і Києву.

"Десятиліттями ми продавали Тайваню лише військову техніку, але тепер… ми бачимо, як залучаються інструменти президентських повноважень, так і іноземне військове фінансування, так само як вони показали успішність в Україні", — заявив Ерік Сайерс, директор вашингтонської консалтингової компанії Beacon Global Strategies.

За даними Американсько-тайванської ділової ради, Тайвань очікує постачання озброєння на 23 млрд доларів включно з далекобійними ракетами Tomahawk та безпілотників. Деякі з контрактів були укладені ще 5 років тому.

Тому Конгрес може піти на таке рішення, бо обидві партії підтримують військову допомогу Тайбею, навіть серед тієї невеликої кількості законодавців, які виступають за скорочення допомоги Україні.

Нагадаємо, 31 липня у Китаї обурились через постачання американської зброї на Тайвань.

29 липня ЗМІ писали, що США виділить 345 млн доларів військової допомоги Тайваню.