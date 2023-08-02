"Скотина боягузлива": пропагандист Соловйов звернувся до нардепа Гончаренка (відео)

Російський телеведучий грубо запитав у Олексія Гончаренка, чому той не на фронті. У відповідь нардеп пообіцяв організувати на дачі Соловйова в Італії госпіталь для українських військовослужбовців.

Російський пропагандист Володимир Соловйов звернувся до нардепа Верховної Ради Олексія Гончаренка. Його обурило, що парламентарій від фракції "Європейська солідарність" не вирушив на фронт. Гончаренко у відповідь пообіцяв організувати на дачі Соловйова в Італії госпіталь для українських військових. Відео, на якому Соловйов звертається до Гончаренка, нардеп опублікував у себе в Telegram.

"Чуєш ти, скотина боягузлива. Че ти не на фронті? Забув, як тобі по морді в Криму вломили? Забув? Приїжджав до мене на дачу в Італію, намагався мене знайти. На фронті мене знайди, мр*зь боягузлива!" — заявив Соловйов під час телеефіру.

Олексій Гончаренко відреагував на звернення і заявив, що зараз перебуває у прифронтовому Лимані. А на дачі Соловйова в Італії планує організувати госпіталь для українських військових.

"А, і про дачу в Комо. Гарна дача. Там лікуватимуться наші військові. Цим зараз займаюся з італійським урядом" — написав Гончаренко.

Нагадаємо, співробітники італійської Фінансової гвардії Італії в березні заарештували нерухомість російського телеведучого Володимира Соловйова, який потрапив до санкційних списків ЄС через вторгнення російських військ в Україну. Віллу в старовинній комуні Менаджо на озері Комо Соловйов придбав 2013 року за 9 мільйонів євро. Загальна площа резиденції майже 400 квадратних метрів. За кілька кілометрів від неї розташовується інший будинок, куплений пропагандистом в Італії кількома роками раніше за 1 мільйон євро.

Поруч із нерухомістю Соловйова розташовані вілли Джорджа Клуні, Сильвестра Сталлоне і Мадонни.

У квітні стало відомо, що один з італійських будинків російського пропагандиста підпалили.

Фокус писав 26 липня, що, за словами нардепа Олексія Гончаренка, народним депутатам обмежать виїзд за кордон. Політик повідомляв, що Офіс президента нібито направив прикордонникам вказівки зупиняти чиновників і депутатів, які намагаються покинути Україну, і очікувати конкретних рішень щодо кожного в телефонному режимі. В ОП офіційно цієї інформації не коментували.