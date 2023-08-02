Заміна Пригожину: в РФ може спалахнути новий військовий заколот, — експерт

Поки невідомо, хто може замінити очільника ПВК "Вагнер", проте не виключено, що це можуть бути росіяни з тимчасово окупованих територій України.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що восени, після початку чергової мобілізації, в Росії може відбутися новий заколот. Про це він розповів у коментарі 24 Каналу.

Олександр Мусієнко переконаний, що під час наступної хвилі мобілізації у РФ на фронт забиратимуть військовозобов'язаних чоловіків різних професій із великих міст. Це може викликати революційну ситуацію та протести.

З його слів, поки важко припустити, хто умовно може замінити власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та розпочати новий заколот у Росії. Зокрема, сподіватися можна на тих росіян, які нині перебувають на тимчасово окупованих територіях України та самі бачать проблеми, тоді як найменша надія — на Москву.

"Ще найбільше сподівань на мобілізованих, їх родини, які почнуть виходити і спочатку не йтимуть на Москву, а у досить жорсткій формі задаватимуть питання місцевим губернаторам. Це може призвести до того, що з'явиться хтось інший і поведе бунтівників на Москву", — сказав Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що після невдалого заколоту Пригожина у РФ почався період зміни влади, зокрема нині путінський режим не такий сильний, як був роком раніше.

26 липня американський телеканал CNN із посиланням на неназваних чиновників США повідомив, що російський уряд почав придушувати інакомислення після заколоту найманців ПВК "Вагнер".

25 липня Фокус писав, що за інформацією журналістів The Washington Post, російські служби безпеки попередили Путіна про можливий заколот ПВК "Вагнер" за 2-3 дні до його початку.