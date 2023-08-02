Спалили 400 машин РФ: що відомо про командира спецпідрозділу СБУ "Білий вовк" Олега Ємця

Олег Ємець ще у 2011 році відчував, що РФ може піти війною на Україну. Тому ще тоді створив ГО "Білий вовк", в якому однодумці відточували навички.

Спецпідрозділ Служби безпеки України "Білий вовк" з початку повномасштабної війни знищив вже понад 400 одиниць російської техніки. Це приблизно 5% всіх знищених танків окупантів. Деталі про підрозділ повідомили в "Українській правді".

Що відомо про командира "Білих вовків"?

Численні відео від СБУ демонструють, що "Білі вовки" регулярно знищують російські цілі за допомогою дронів та інших засобів ураження. Очолює спецпідрозділ старий лейтенант Олег Ємець. За освітою він біофізик й на початку 1990-х років він був вимушений виїхати за кордон, бо знайти роботу освітянину в Україні тих часів було складно. Отож він став професором в Університеті Піттсбурга в Пенсильванії.

Зазначається, що про можливість вторгнення РФ в Україну Ємець повірив ще у 2011 році. У 2004 році він залишив Інститут мозку у Флориді й повернувся у Київ, бо відчув, що отримав від США максимум. Невідворотність війни для нього була з двох причин:

Росія проводила "певні інфраструктурні роботи" на своїй території;

Україна стала великим плодом для того, щоб на неї хтось напав.

Для демонстрації другої причини офіцер взяв до рук армійський ніж. Він кладе його на стіл так, що рукоятка звисала над підлогою.

"Тримає тільки мій палець. Для ножа це асиметричний стан. Так і в суспільстві виникла велика кількість асиметричних станів. Україна стала як великий плід, який виріс для того, щоб хижак захотів сюди зайти. Чоловіки цієї землі перестали демонструвати належний рівень агресивності, щоб чоловіки іншої землі боялися напасти", — пояснив Ємець.

І третя причина — військовий передчував запах крові. Тому вже у 2011 році він відкрив Центр спеціальної тактичної підготовки "Білий вовк", а за два роки зареєстрував ГО.

"Це була спільнота однодумців, які розуміли, що війни не уникнути. Ми почали готуватися як підрозділ з уніфікованими стандартами до ведення бойових дій. Ми оснастились однаково і вели злагоджування на регулярній основі згідно з програмою, яку підготували", – згадує Ємець.

Все існувало на власні гроші учасників. Навчання відбувалось щотижня. В сімʼї Олега Ємця рідний дядько, дід та прадід — всі військові, тому і Ємець пішов в армію.Він спочатку служив в розвідці десантних військ. На війні з РФ старший лейтенант з початку вторгнення у 2014 році.

Нагадаємо, 29 квітня спецпризначенці СБУ показали знищення техніки ЗС РФ, серед яких танки, БМП та опорники.

22 липня "Білі вовки" знищили рідкісну станцію РЛС "Подлет" російських військ разом ще з 26 цілями ворога.