Армія США готує нову артилерійську стратегію за досвідом ЗСУ

Українській армії передали сотні артилерійських установок для високоточного та звичайного вогню, що дозволило ЗСУ отримали великий досвід їхнього застосування.

Командування збройних сил США з питань розвитку працює над новою стратегією застосування звичайних озброєнь. Місцями вона базуватиметься на досвіді ЗСУ. Про це повідомляє Defense News.

Генерал Джеймс Рейні заявив, що вони провели дуже ретельне дослідження стратегічних вогневих засобів, які лежать в основі зусиль з ведення високоточного вогню на великій відстані. Те саме вони роблять для ведення "звичайного" вогню, хоча й саме високоточні засоби мають вирішальне значення на полі бою.

Нова стратегія базується на тому, що відбувається в Україні та на потребах Тихоокеанського командування сухопутних військ США. Україні передали 198 155-мм артилерійських установок, 72 105-мм гаубиць, 38 установок високоточного вогню та мільйони снарядів. Тому ЗСУ набули великого досвіду у використанні як високоточних засобів, так і звичайних артустановок.

Стратегія США враховуватиме потенціал та можливості, які можуть знадобитись Збройним силам, а також розвиток технологій. ще одна сфера, яка матиме вплив — це роботи. Зокрема армія шукає способи, як підвищити або автоматизувати стрільбу артилерії в цілому. Зокрема, на САУ M109 у межах модернізації встановили гармату довжиною 58 калібрів, що збільшило її радіус дії. Але ствол гармати швидко зношується, тому потрібно шукати шлях, як підвищити скорострільність без втрати боєздатності гармати.

Нагадаємо, 31 липня артилеристи 5-ї ОШБр показали роботу американської гаубиці М119А3 під Бахмутом. Бійці позитивно відзначають влучність та ефективність гармати.

1 серпня в Україну відправили дві САУ Zuzana 2 зі Словаччини. Усього ЗСУ отримають 14 гаубиць.