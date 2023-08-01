"Буде більше": до України прибули дві гаубиці Zuzana 2 зі Словаччини

В Україну прибули перші САУ, які доставили у рамках липневого контракту між Україною та Словаччиною, загалом буде виготовлено ще 14 гаубиць для потреб ЗСУ.

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Сьогодні, 1 серпня, Словаччина передала Україні перші дві САУ Zuzana 2, виробництво яких профінансували Данія, Норвегія та Німеччина. Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

"Допомога Україні представляє спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей. Дякую Німеччині, Данії та Норвегії за відправлення словацьких гаубиць Zuzana 2. Буде більше", — наголосив він.

Особливості САУ Zuzana 2

Zuzana 2 — це словацька 155-мм самохідна артилерійська установка, яка є удосконаленням САУ Zuzana.

Відомо, що довжина ствола САУ складає 52 калібри, а кількість екіпажу зменшена до 3 з 4 осіб.

Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Основні характеристики САУ:

калібр — 155 мм;

дальність стрільби — від 5,6 до 39,6 км;

скорострільність — 5 пострілів за хвилину;

боєкомплект — 40 снарядів.

Окрім цього кабіна машини має захист від стрілецької зброї та уламків.

До слова, повідомлялось, що 1 серпня в Україну відправлять ще 2 САУ Zuzana 2, виробництво яких профінансували Данія, Норвегія та Німеччина.

Нагадаємо, що 7 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Словаччина уклала контракт з Україною на виробництво та постачання самохідних артилерійських установок Zuzana 2.