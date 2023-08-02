Корейський сценарій: Захід наполягатиме на заморожуванні конфлікту, — Die Welt

Оглядач видання Крістоф Шильц вважає, що наступ Сил оборони поки не приніс очікуваного успіху, тому союзники "тиснутимуть на Україну" для припинення вогню.

Західні союзники мають намір наполягати на тому, щоб цієї зими "заморозити конфлікт" в Україні, через те, що нинішній контрнаступ ЗСУ нібито не приносить очікуваних результатів. Через це на Україну очікує так званий Корейський сценарій. Таку думку висловив оглядач німецького видання Die Welt Крістоф Шильц.

У публікації від 2 серпня сказано, що, виходячи з динаміки 60-денного контрнаступу українських сил, можна припустити, що Україні не вдасться відвоювати захоплені росіянами території.

"Київ не зможе дати відсіч російському агресору. Все вказує на те, що цей конфлікт буде заморожений", — пише Шильц.

За його словами, український контрнаступ, що триває вже рівно 60 днів і перейшов в інтенсивну фазу зі спробами масованого наступу Сил оборони на півдні України в Запорізькій області, поки що не приніс очікуваного успіху. Тому, як вважає автор публікації, "взимку Захід тиснутиме на Україну" для припинення вогню.

Зокрема, пише оглядач, цьому сприятиме значне скорочення кількості резервістів із української сторони, які будуть здатні брати участь у бойових діях.

Як результат, Україна через невизначеність отримуватиме менше підтримки та фінансування на відновлення, а перспектива вступу до НАТО буде відсунута, вважає Шильц.

Позиція Києва

Водночас ще в травні радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи резонансну статтю видання Politico, де також ішлося про замороження конфлікту, різко відреагував на можливість реалізації Корейського сценарію. За його словами, в українських кабінетах такі варіанти не розглядають, оскільки подібні наративи є прямим наслідком російської пропаганди.

Заяви РФ

Що стосується позиції Кремля, то в травні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російське керівництво теж виступає проти заморозки війни в Україні. Він підкреслив, що Москва домагатиметься своїх цілей або "шляхом війни, або іншими доступними засобами".

Нагадаємо, у Пентагоні також оцінили динаміку літнього контрнаступу ЗСУ. 2 серпня бригадний генерал США зазначив, що на Сили оборони України чекає важка боротьба під час наступу, але західні союзники гарантовано надаватимуть допомогу, якщо українські бійці зазнаватимуть труднощів на полі бою.