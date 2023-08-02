ППО та броньовики: що зацікавило Україну на виставці озброєнь IDEF-2023

Турецька Aselsan розробила комплекс Korkut, за даними ЗМІ, його вже запропонували для України. Він зможе збивати дрони та ракети в радіусі 4 км.

В Туреччині завершилась виставка озброєнь IDEF-2023. Гендиректор конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас розказав, які зразки озброєнь були б цікаві Україні. Про це повідомляє АрміяInform.

Незадовго до початку розмови із журналістом, в Києві звучала повітряна тривога двічі. Відтак Бельбас відзначив турецьку зенітну установку Korkut.

"Це 35-мм самохідний зенітний комплекс Korkut ближньої дії, розроблений відповідно до стандартів НАТО. Він призначений для протиповітряної оборони механізованих військ та мобільних підрозділів, а також стаціонарних військових баз", — пояснив Бельбас.

Korkut — це розробка компанії Aselsan, яка є однією з провідних турецьких компаній у сфері ВПК. Виданню Defense Express стало відомо, що Туреччина запропонує Україні комплекс Korkut. Одна система складається з трьох самохідних зенітних комплексів та одного командного пункту. Також наявність датчиків та радарів робить розробку автономною, але за потребою нею можна керувати системою вищого рівня. Радіус виявлення цілей в командній машині складає 70 км. Сама дальність пускових — 4 км зі скорострільністю до 1100 пострілів на хвилину. Додатково на машини можна встановити ПЗРК Stringer або аналогічні системи.

Також Владислав Бельбас додав, що Туреччина має розвинути галузь металообробки. В країні виробляють боєприпаси, які необхідні Україні. Також Анкара володіє великими напрацюваннями у сфері броньовиків й запчастин до них. Тому партнерство у цій сфері теж було б корисно українському військово-промисловому комплексу.

Нагадаємо, 25 липня Туреччина представила ракетно-артилерійський комплекс Gürz, який за можливостями кращий за "Панцир".

1 серпня ЗМІ писали, що Туреччина модернізувала штурмовик Су-25 для Азербайджану.