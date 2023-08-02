"Піднімають ставки": експерт розповів, навіщо росіяни б'ють по українських портах ракетами

Як заявив полковник Петро Черник, у Кремлі розуміють, що українське зерно задовольняє значну частину світової потреби. А тому хочуть зірвати поставки, щоб почати переговори із Заходом.

Ударами по українських портах ЗС РФ хочуть змусити Захід почати переговори на пряму з Кремлем щодо поставок зерна через Чорне море. Про це заявив військовий аналітик, полковник Петро Черник, пише Military Media Center.

За його словами, в Росії прекрасно розуміють, що потрібно чинити тиск на портову інфраструктуру України, оскільки українське зерно може задовольнити значну частину попиту в усьому світі.

"Вони сильно піднімають ставки", — сказав експерт.

Він також сказав, що зрив постачання українського зерна може призвести до зростання цін і навіть "голодних бунтів" у країнах Африки, які особливо сильно залежать від поставок продовольства з-за кордону.

"Саме так росіяни діють. У їхній шкалі логіки — це абсолютно виправдані дії", — сказав Петро Черник.

Однак він зазначив, що сумнівається в тому, що у Росії вийде досягти бажаного результату.

Нагадаємо, що моніторингова група заявила, що Росія випустила по Україні 415 ракет і дронів у липні. Українській системі протиповітряної оборони вдалося відбити понад 70 відсотків ворожих атак. Згідно зі статистикою, 265 ударних БПЛА росіяни запускали протягом 17 діб. З них українська система протиповітряної оборони збила 206 одиниць (77,74%).