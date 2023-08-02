Плани зриваються: комбриг "Сталевого кордону" розповів про ситуацію на Лиманському фронті

Ворог намагається просуватися на Куп'янському та Лиманському напрямках, але через вдалі дії українських захисників зазнає великих втрат, повідомив Валерій Падитель.

Російські війська намагаються розвинути наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках з метою знову окупувати звільнену територію. Однак їхні плани зриваються завдяки вдалим діям бійців Сил оборони України. Про це 2 серпня повідомив командир штурмової бригади "Сталевий кордон" Валерій Падитель.

За словами комбрига, ворог намагається просуватися на цих ділянках фронту, але водночас зазнає великих втрат, оскільки стикається із силою і мотивацією українських захисників.

"Наша сила в єдності та мотивації. Саме тому ворог, який планував знову окуповувати нашу звільнену територію під Куп‘янськом та Лиманом, зазнає великих втрат", — написав Падитель у Telegram.

Нагадаємо, як розповів 2 серпня спікер генштабу ЗСУ Павло Ковальчук, бійці ЗСУ продовжують стримувати натиск ворога на Лиманському та Куп'янському напрямках. За його словами, на цих ділянках фронту росіяни успіхів не мають.

Про ситуацію на північному фланзі українського фронту розповіли в Міноборони Великої Британії. 2 серпня було опубліковано актуальну карту бойових дій в Україні, де було показано напрямки ударів Сил оборони під час контрнаступу. Ділянки на Лиманському та Куп'янському напрямках було позначено як "спірні території", за які тривають бої.