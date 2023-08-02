"Прилетіли цілеспрямовано": на Київщині ворожі "шахеди" атакували будинок агроолігарха

Політолог Юрій Романенко стверджує, що дрони навмисно атакували будинок підприємця, в ОВА стверджують, що фактів влучань не зафіксовано.

Російські "шахеди" вдарили по будинку українського агроолігарха Юрія Косюка у Київській області. Про це у Фейсбуці повідомив політолог Юрій Романенко, який став свідком удару.

"Сьогодні два "шахеди" прилетіли до будинку агроолігарха Юрія Косюка в районі Горенки. Причому прилетіли цілеспрямовано. Два дрони з інтервалом у кілька хвилин. Далі почалася пожежа, яку загасили. Сам Косюк в Іспанії, тож не постраждав. Пощастило жінці, яка стежила за будинком, залишилася живою. Я був там поряд на місці, все бачив на власні очі", – написав Романенко.

Що кажуь про атаку в Київській ДВА

В Київській державній військовій адміністрації тим часом оновили інформацію про пошкоджені будинки на Київщині під час ворожої атаки "шахедами". Станом на 18:00 2 серпня через падіння уламків пошкоджено 4 житлові будинки.

"Протягом дня оперативні служби продовжували фіксувати наслідки атаки шахедами. Фактів влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає. Як повідомляли раніше, внаслідок падіння уламків в одній із громад сталося загоряння приватного будинку. Пожежу, яка виникла, оперативно ліквідували. Пізніше виявили пошкодження ще в трьох", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що робота з ліквідації наслідків ворожої атаки триває, а власникам пошкоджених обʼєктів надається оперативна допомога.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 серпня ЗС РФ атакували Київ безпілотниками іранського виробництва. В Солом'янському районі столиці було зафіксовано падіння уламків дрона, збитого ППО. Також повідомлялося про падіння уламків у Святошинському районі.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 1 серпня росіяни атакували Харків дронами. Вибухи пролунали в Шевченківському та Салтівському районах міста.