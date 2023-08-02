"Зайчик" із вибухівкою: в Україні друкують бомби для ЗСУ на 3D-принтері, — The Economist

За словами журналістів, умільці з України створюють 800-грамові бомби. Корпус вони друкують на 3D-принтері. Потім його відправляють на заповнення вибухівкою С-4 та уламками сталі.

Українські зброярі друкують протипіхотні бомби на 3D-принтері для ЗСУ. Про це повідомляє видання The Economist.

За словами журналістів, зброяр на ім'я Олексій і група його друзів вирішила створити 800-грамову протипіхотну бомбу під назвою "Зайчик". Корпус вони друкують на 3D-принтері. Потім його відправляють на заповнення вибухівкою С-4 та уламками сталі.

Видання пише, що "Зайчик" — це лише один із прикладів смертоносних інновацій, що з'явилися в Україні за 17 місяців повномасштабної війни з РФ. Так, сформувалася ціла аматорська збройова промисловість, яка допомагає забезпечувати солдатів ЗСУ.

Повідомляється, що щотижня команда Олексія друкує близько 1000 так званих "цукеркових" бомб. Однак офіцер ЗСУ, який контактує зі зброярами, що армія потребує 1500 таких бомб на тиждень.

Журналісти зазначили, що інша група зброярів "Армія Друк" змогла надрукувати 30 тисяч оболонок для бомб за 4 місяці. Як сказав лідер групи з позивним "Сват", темпи виробництва зростають. Допомагають також зброярі з-за кордону.

У матеріалі йдеться, що одна з головних переваг "цукеркових" бомб — це їхня дешевизна. Крім того, вони дуже ефективні. Бомба складається з циліндра, в який упакована вибухівка. Простір навколо вибухівки заповнений металевими осколками, які будуть викинуті назовні під час детонації. Як осколки часто використовують шарикопідшипники.

Видання пише, що українські зброярі сподіваються, що у них вийде збільшити радіус ураження. Багато хто використовує програмне забезпечення для моделювання більш ефективної зброї.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили російський самохідний міномет "Тюльпан". Військові повідомили, що ворожу техніку було знищено завдяки спільній роботі артилеристів 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 74 окремого розвідувального батальйону.