Підготовка до війни в океані: Морпіхи США створили імпровізовану авіабазу на шосе (фото)

Винищувач F-35B приземлився на трасу, його охороняли гелікоптери з протиповітряними ракетами, а боєприпаси підвозив конвертоплан Osprey.

Морські піхотинці США посадили винищувач F-35B на старе шосе шириною 15 метрів. Це є баченням Штатів майбутніх операцій в Тихому океані, де не буде повноцінних аеродромів. Про це повідомляє The War Zone.

На покинуте шосе в Південній Каліфорнії приземлився, дозаправився, переозброївся, а потім знову полетів винищувач F-35. На цьому ж місці провели обслуговування конвертоплана MV-22 Osprey. Як зазначають у виданні, це є коротким уявленням того, як будуть виглядати майбутні операції морської піхоти в Тихому океані.

Корпус морської піхоти усвідомлює загрози, з якими можуть зіштовхнутись військові в Індо-Тихоокеанському регіоні. Їм доведеться працювати в суворих умовах, де великих аеродромів може не бути. Випробування літака проводила Перша ескадрилья випробувань та оцінки VMX-1.

Приземлення F-35B

Навчання під назвою "Обсидіановий айсберг" — це спроба реалізувати вирішення оперативних завдань з експлуатації авіації без матеріально-технічної бази й довгих злітно-посадкових смуг. Також морські піхотинці вивчають тактики, методи та процедури для роботи на імпровізованих базах.

Траса, на якій відбувались випробування, ідеально підходять для імітації імпровізованої бази. Стара дорога має лінії електропередач, канави та залізничну колію поруч. Військові вивчили, яка має бути мінімальна ширина траси для роботи.

Завантаження боєприпасів в MV-22

Зброю транспортував конвертоплан MV-22: бомби малого діаметра GBU-53/B. Stormbreaker та ракети класу повітря-повітря AIM-120. Окрім цього були залучені гелікоптери VMX-1 та UH-1Y для створення протиповітряної оборони. Вони озброєні ракетами FIM-92 Stinger. Також за всім спостерігав безпілотник MQ-9 Reaper з висоти понад 4,5 км.

Нагадаємо, 6 липня ЗМІ писали, що американська промисловість залежить від експорту галію з Китаю.

20 липня стало відомо, що Lockheed Martin зіштовхнулись з проблемами модернізації F-35.