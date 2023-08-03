"Заперечень немає": у Росії посилять відповідальність за ухилення від військової служби

Урядова комісія РФ із законопроєктної діяльності схвалила проєкт про кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу.

У Росії готуються ввести кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації. Про це повідомляють російські "Ведомости".

За інформацією видання, голова комітету Держдуми з оборони, депутат "Единой России" Андрій Картаполов запропонував доповнити ст. 328 КК РФ ("Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби") частиною третьою. Кримінальне покарання загрожуватиме тим, хто ухиляється від призову за відсутності законних підстав для звільнення від служби. Ініціатива не викликала заперечень в уряду РФ. Комісія із законопроєктної діяльності схвалила проєкт відповідних поправок до законодавства.

ЗМІ повідомляють, що Картаполов пропонував ввести кримінальну відповідальність для ухильників від мобілізації ще восени 2022 року. Як санкції депутат згадував штраф до 500 тисяч рублів, примусові роботи або позбавлення волі на строк до п'яти років. Однак депутати Держдуми заявляли, що ініціатива не актуальна.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що в Росії дозволили призивати на фронт тих, хто отримав відстрочку. Таке рішення ухвалив суд Ханти-Мансійського автономного округу у РФ у справі співробітника "Сургутнефтегаза" Сергія Вахрамєєва, якого мобілізували, попри бронь за місцем роботи, яка тимчасово звільняє від призову на військову службу. Повідомлялося, що військові комісаріати РФ мають право залучати заброньованих громадян.

Також 1 серпня повідомлялося, що російські громадяни масово підпалюють військкомати на території РФ. Відомо щонайменше про 8 подібних випадків. Військкомати горіли в Петербурзі та Можайську, а в Підмосков'ї в будівлю кинули вибухівку.

Фокус писав 1 серпня, що поліціянти та працівники СБУ провели обшуки майже в 100 військкоматах в 11 областях України. Правоохоронці розкрили масштабну схему ухилення від призову. Правопорушники просили за свої послуги 6 тисяч доларів.