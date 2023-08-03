Данія отримує перші ізраїльські РСЗВ ATMOS та САУ PULS на заміну переданих в ЗСУ Caesar

Українській армії передали 19 Caesar прямо із заводу, тому на заміну Данія обрала виробника, який зможе швидко виготовити артилерійські засоби.

В першій половині 2023 року Данія оголосила, що передасть Україні всі замовлені САУ Caesar. Натомість вони замовили ізраїльські САУ ATMOS та РСЗВ PULS. Про це повідомляє пресслужба Elbit Systems.

Зазначається, що з моменту підписання угоди до відправки перших машин замовнику минуло лише кілька місяців. В опублікованому відео показали процес завантаження двох самохідних артустановок та однієї реактивної системи залпового вогню.

Перед тим Данія замовляла 19 французьких САУ Caesar, які передали в ЗСУ. Додатково українських артилеристів навчили керувати машинами. Серед умов для придбання нових машин була швидкість постачання артилерії. Elbit Systems змогла швидко виробити PULS та ATMOS.

Усього данська армія отримає 19 установок ATMOS та 8 РСЗВ PULS. Реактивні установки за своїми можливостями схожі на HIMARS, бо мають модульні контейнери з ракетами. В залежності від боєприпасу, дальність ураження ракети Predator Hawk може сягати до 300 км.

Нагадаємо, 27 січня Данія оголосила про придбання ізраїльських ATMOS та РСЗВ PULS.

18 травня Нідерланди теж вирішили придбати ізраїльські РСЗВ PULS на 300 млн доларів. Країна придбає 20 пускових установок та далекобійні ракети.