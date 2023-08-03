"Не придатна до боїв": партизани засікли великий ешелон техніки РФ у Нижегородській області

За даними руху "Атеш", у російських окупантів закінчується техніка, тому вони перекидають на фронт старе, непридатне до боїв озброєння.

У Нижегородській області зафіксовано великий ешелон військової техніки армії РФ. Про це партизани "Атеш" повідомили у своєму Telegram-каналі.

Партизани діляться фото й повідомляють, що із селища Муліно виїхав військовий ешелон. Він іде на війну з Україною. Поїзд перевозить особовий склад і техніку.

На першому поїзді:

шість пасажирських вагонів із особовим складом;

вісім вагонів із військовими вантажівками;

два вагони з БМП.

На другому:

вагони з приблизно 20 "Градами";

дві платформи з паливозаправниками.

"Росіяни продовжують вигрібати мотлох зі своїх складів. Але реальність така, що навіть після капремонту лише третина техніки придатна до боїв. Техніка в раш*стів закінчується. І ніщо їм не допоможе здобути в нас перемогу!" — підкреслюють партизани.

Військовий ешелон РФ Військовий ешелон РФ Військовий ешелон РФ

Нагадаємо, що російські війська знову перекидають живу силу та боєкомплекти на Бердянський напрямок. Понад 20 вантажівок та інженерних машин було помічено в колонах, що пересуваються на Бердянському напрямку. Однак варто зазначити, що вдень не було зафіксовано руху важкої техніки, такої як танки.

А за даними Центру журналістських досліджень від 8 квітня, російські окупанти вирили рекордно довгий окоп у Запорізькій області. Судячи із супутникових знімків, його довжина сягає 70 кілометрів.