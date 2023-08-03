До п'ятниці Румунія прийме 30 кораблів із українським зерном через порти Дунаю (відео)

За словами Флоріна Узумтома, директора адміністрації судноплавства на Дунаї, попри атаки ЗС РФ, у травні та червні Румунія розмитнила рекордну кількість зерновозів із України — понад 477 за місяць. Згідно з прогнозами, серпень теж буде піковим місяцем.

Влада Румунії повідомила, що протягом наступних двох днів розмитнить до 30 суден із зерном, які очікують на вхід на територію країни з українських портів на Дунаї, передає Sky News.

Про це стало відомо після російської атаки на порт Ізмаїла — один із найбільших річкових портів України. У середу, 2 серпня, було знищено 40 000 тонн зернових.

Британські журналісти верифікували опубліковане відео, яке показує наслідки теракту в порту Ізмаїла

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, атаки Росії на цивільну інфраструктуру України на Дунаї рівносильні воєнним злочинам.

Дунай залишається останнім із водних шляхів України для експорту зерна після того, як минулого місяця ЗС РФ, по суті, заблокували українські чорноморські порти.

Згідно з даними сервісів, що відстежують комерційні судна в Чорному морі, Дунай і його гирло забиті кораблями, які намагаються зайти в українські порти й вийти з них.

За словами Флоріна Узумтома, директора агентства із судноплавства на Дунаї, румунська сторона намагається впоратися зі скупченням кораблів якнайефективніше та полегшити судноплавство по річці.

Він додав, що адміністрація розмитнила рекордну кількість зерновозів, які прибували зі внутрішніх портів України в травні та червні. Це понад 477 на місяць.

"Травень і червень були піковими місяцями, і ми очікуємо, що в серпні теж буде пік, попри все", — пояснив Узумтома.

До того, як РФ вийшла із зернової угоди, на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна.

Нагадаємо, що 3 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна страхуватиме кораблі, які йдуть через "зерновий коридор".

Також повідомлялося, що, за інформацією "Інституту дослідження війни", Кремль атакує зерносховища України, щоб підняти ціни та збільшити прибуток.