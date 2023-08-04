Мешканець Краматорська надсилав росіянам фото з бійцями ЗСУ: його посадили за ґрати (фото)

Чоловік інформував ворога щодо дислокації підрозділів Сил оборони на території Краматорська. По одному з таких об'єктів влучила російська ракета.

Мешканця Краматорська Донецької області засудили до 9 років за ґратами за передачу даних про місця дислокації підрозділів Збройних сил України (ЗСУ) у місті. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури судом ухвалено вирок чоловіку за несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України)", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що в березні 2023 року чоловік переписувався з двома адміністраторами місцевих проросійських чатів, які створили для збору розвідданих, у Telegram. Зокрема, він надсилав фотографії місць дислокації підрозділів ЗСУ в місті. Мешканця Краматорська не зупинило те, що ця інформація може потрапити до військових Російської Федерації та завдати шкоди національній безпеці України. Через деякий час ворожа ракета влучила в одне з місць дислокації підрозділів Сил оборони.

Також у прокуратурі наголосили, що після того, як правоохоронці викрили чоловіка, він чекав на вирок під вартою.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо про те, що представники Служби безпеки України затримали двох коригувальників у Харкові. Вони збирали інформацію про підрозділи ЗСУ та наводили ворожі удари по місту.

4 серпня СБУ повідомила про затримання депутата однієї із селищних рад Полтавської області. Він коригував ворожі обстріли по передових позиціях ЗСУ на Донецькому напрямку. Для отримання інформації він використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на тому напрямку.