"Там велике нафтове сховище": у ЗСУ підтвердили нічний удар по Криму (відео)

За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, українські захисники вдарили по складу ПММ, який забезпечував потреби Чорноморського флоту РФ.

Повітряні сили України підтвердили проведення удару по тимчасово окупованому місту Феодосія, що в Криму, вночі 4 серпня. Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про це в ефірі "Радіо Свобода".

Згідно з її заявами, у Феодосії розташоване велике нафтове сховище, що використовується російськими силами, де, можливо, зберігаються великі запаси палива для Чорноморського флоту Російської Федерації.

"Про це йшлося, коли "розквітла" перша "бавовна" ще в районі Севастополя в подібній установі. Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок. Логістика ворога зосереджена певною мірою в цих місцях", — зазначила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" також підкреслила, що забезпечення паливом є ключовим елементом для підтримання бойової готовності.

"Тому "бавовна" буде "цвісти". Це неминуче", — резюмувала Гуменюк.

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Нагадаємо, 4 серпня вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Криму. У мережі повідомили про "приліт" по нафтобазі у Феодосії, проте в окупаційній адміністрації півострова заявили, що всі повітряні цілі нібито були збиті засобами ППО.

Також 4 серпня стало відомо про пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк" надводним дроном. За даними ЗМІ — це результат міжвідомчої операції СБУ і ЗСУ.