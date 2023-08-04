Фото не публікувати: у Польщі попередили про велику кількість військової техніки на дорогах

У пресслужбі армії Польщі закликали не публікувати інформацію про пересування військової техніки, а також попередили про інтенсивні польоти військової авіації.

Влада Польщі попередила поляків про те, що найближчими вихідними на дорогах по всій країні буде багато військової техніки. Про це повідомляє PAP.

Так, у прес-службі Збройних сил Польщі заявили, що з п'ятниці, 4 серпня, по неділю, 6 серпня, дорогами пересуватимуться колони військової техніки у зв'язку з підготовкою до військового параду у Варшаві.

Повідомляється, що військова техніка пересуватиметься переважно в нічні години, проте окремі пересування будуть і в денний час. Водіїв закликали проявляти обережність, а також не ділитися інформацією про пересування техніки в соціальних мережах.

Ба більше, як зазначили у відомстві, вранці 7 серпня в Польщі будуть інтенсивні польоти авіації. Потім 8-13 серпня пілоти виконуватимуть тренувальні польоти.

У PAP зазначили, що масштабний військовий парад у Варшаві заплановано на 15 серпня.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що польські служби затримали російського шпигуна. Так, Білорус у складі шпигунської мережі працював на спецслужби РФ, стежив за об'єктами критичної інфраструктури Польщі.

Також 3 серпня генерал польської армії Марек Соколовський заявив, що вертолітники готові без вагань застосувати зброю на кордоні з Білоруссю. За наказом глави Міноборони Маріуша Блащака, у район Підлясся перекинуто вертольоти з 1-ї повітряно-десантної та 25-ї бригади сил Польщі. Генерал Марек Соколовський стверджує, що льотчики цих підрозділів мають бойовий досвід.